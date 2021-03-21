- Başkent’te Nevruz ateşi yakıldı

-Milletvekili konuşması

-Sahne gösterileri detay

-Ateş yakılması



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’nın Keçiören ilçesinde Nevruz Bayramı kapsamında etkinlikler düzenlenerek baharın gelişi kutlandı. Ankara’da Nevruz Bayramı dolayısıyla Keçiören Kalaba Türk Dünyası Meydanı’nda etkinlik düzenlendi.

Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok’un ev sahipliğini yaptığı etkinliğe AK Parti Ankara milletvekili Zeynep Yıldız, Afganistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Amir Mohammed Ramin, Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kırgızistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Kemal Köprülü, Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, Tacikistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon, Türkmenistan Büyükelçisi Ishankuli Amanlyev ve Özbekistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev katıldı.

Saygı duruşu ve ülkelerin milli marşlarıyla başlayan etkinlikte açılış konuşmasını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok gerçekleştirdi. Başkan Altınok, “Nevruz Türklerin Ergenekon’dan çıkış destanıdır. Nevruz bayramdır. Nevruz bahardır. Nevruz yeniden doğuştur. Turan illerde buluşmuş olduk” dedi.

Dünyada Müslümanların ve Türklerin zulme uğradığını söyleyen Başkan Altınok “Nevruz’un bütün bu kardeşlerimizin kurtuluşuna, birliğine ve beraberliğine vesile olsun. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, mazlumları, zayıfları ezmek isteyenlere karşı bir mücadele veriyor. Gelin bu mücadeleyi hep beraber verelim. Türk dünyası adına verelim, insanlık adına verelim” diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız baharın yeniden doğuşun resmi olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Aslında Nevruz bahar yeniden doğuşun resmi bizler için. Dolayısıyla biz de her dem yenilenen, her dem birbirine kenetlenen bir millet olarak dünyaya söyleyecek yeni sözler biriktiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın dört bir yanında aslında adil düzeni tesis etmek adına hep birlikte mücadele ediyoruz. Bu noktada Türkistan coğrafyasının bir ve beraber hareket ediyor olması çok daha önem arz ediyor.” Protokol konuşmalarının ardından etkinlik büyükelçiliklerin ve derneklerin hazırlamış oldukları sahne gösterileriyle devam etti. Başkan Turgut Altınok ve büyükelçilerin birlikte Nevruz Bayram’ının simgesi olan Nevruz ateşini yakmasıyla etkinlik sona erdi. (Mİ-



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