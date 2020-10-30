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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Başkent’te narkotik operasyonu: 7 kilo esrar ele geçirildi

Başkent’te narkotik operasyonu: 7 kilo esrar ele geçirildi

Araçtan görüntüler

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Narkotik Narkotik Operasyonu 

-Uyuşturucu maddenin çıkarılma görüntüleri
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde bir minibüsün tavan kısmında yer alan bölme içerisine gizlenmiş 7 kilo 120 gram esrar ele geçirildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il girişlerinde yaptıkları rutin denetimler sırasında şüphelendikleri 53 AP 088 plakalı minibüsü durdurdu. Ankara - Samsun yolu istikameti üzerinde bulunan ve Çalışkanlar Mevkii olarak bilinen denetim noktasında gerçekleşen operasyon neticesinde 7 kilo 120 gram esrar ele geçirildi. Şoförün şüpheli davranışlar göstermesi ve narkotik köpeği Bena’nın aracın etrafında tepkiler vermesi üzerine, didik didik aranan aracın tavanı üzerinde yer alan kısımda büyük siyah bir çöp poşeti içerisinde gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.Araç sürücüsü ve yanında bulunan şüpheli O.B. ve G.Y. isimli şahıslar ise "Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan yakalanarak gerekli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.
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