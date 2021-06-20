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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Başkent'te “Mülteciler Günü Yürüyüşü” düzenlendi

Başkent'te “Mülteciler Günü Yürüyüşü” düzenlendi

Aydın Keskinoğlu'nun konuşması

İletişim Farkındalık 

-Genel Detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'da 20 Haziran Mülteciler Günü dolayısıyla “Mülteciler Günü Yürüyüşü” gerçekleştirildi.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından “Bugüne Yürüyelim, Yarına Koşalım” sloganı ile 18 Haziran Cuma günü Ankara Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda “Mülteciler Günü Yürüyüşü” düzenlendi.
Dünyada en fazla yabancıya ev sahipliği yapan ülke olan Türkiye’de hem göç olgusuna dikkat çekmek hem de farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Türkiye'de bulunan göçmenler ve uyum konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bandonun çaldığı müzikler eşliğinde yerel halk ve farklı uyruklardan toplam 75 kişinin katılımıyla yürüyüş yapıldı.
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