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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkent’te motosiklet kazası: 2 arkadaş hayatını kaybetti

Başkent’te motosiklet kazası: 2 arkadaş hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntüler

Motosiklet Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ve arkadaşı hayatını kaybetti. Kaza, Ankara Çevreyolu Pursaklar mevkiinden Samsun yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 45 ABC 614 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybederek çevreyolunda devrildi. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine 112 Acil Servis Ekipleri, motosiklette bulunan Ali Şahin Iğdır olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Zafer Kılıç ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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