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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkent’te mobilya atölyesinde korkutan patlama

Başkent’te mobilya atölyesinde korkutan patlama

Olay yeri detay

Polis Olay Yeri İnceleme Dekorasyon Mobilya 

-Röportaj
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın, Altındağ Belediyesi’nde bulunan iş merkezinde, mobilya dekorasyonu yapan bir iş yerinde patlama meydana geldi. Olay Altındağ Belediyesinde bulunan Siteler İş Merkezi’nin Ereğli Caddesi üzerindeki, mobilya dekorasyonu yapan iş yerinde meydana geldi. Üç katlı bir binanın en üst katında mobilya üzerine çalışılan dükkânda sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Siteler İş Merkezi’nin Ereğli Caddesi üzerinde bulunan mobilya dekorasyonu yapan bir atölyede sobadan dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın etkisi ile 3. Katta bulunan iş yerinin camları ve dükkânda bulunan malzemelerin bir kısmı aşağıdaki arabaların üzerine düştü. Aşağıda kimsenin olmaması feci facianın önüne geçti. Patlama sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın şahidi olan bir esnaf “Önce patlama ses geldi. Yukarıda bulunan cam olduğu gibi aşağıdaki araçların üstüne düştü. Daha sonra itfaiye ve ambulans ekipleri geldi” dedi.

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