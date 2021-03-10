Başkent’te Miraç Kandili dualarla idrak edildi

--Vatandaşlardan görüntüler



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da Miraç Kandili dolayısıyla birçok camide program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ibadet etti, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi. Vatandaşlar Melike Hatun Camii ve Hacı Bayram-ı Velî Camii’nde kandilin manevi atmosferini yaşadı.



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