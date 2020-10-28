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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’te Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Başkent’te Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

camiden görüntüler

Seccade 

--vatandaşlardan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da vatandaşlar Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde namaz kılıp dua etti. Akşam namazının ardından Hacı Bayram-ı Velî ve Melike Hatun Camii’nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Koronavirs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarının gözetildiği camide, vatandaşlar dua edip namaz kıldı. Cami içerisinde yer bulamayanlar ise namazını avluda kıldı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtımı yaptı. (MKM-
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