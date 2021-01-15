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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkent’te mal varlığına karşı işlenen suçlar son 4 yılda yüzde 68 azaldı

Başkent’te mal varlığına karşı işlenen suçlar son 4 yılda yüzde 68 azaldı

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( ANKARA ) ANKARA

Mal Varlığı Suç Oranı Barla Irak 


- Ankara Emniyet Müdürlüğü, Başkent’te mal varlıklarına yönelik işlenen suçların alınan tedbirler ve duyarlı vatandaşların ihbarları neticesinde son 4 yılda yüzde 68 oranında azaldığını açıkladı.
Ankara’da 2017 yılında mal varlıklarına karşı işlenen suçlar 61 bin 487 olarak kaydedilirken, bu sayının 2018 yılında 35 bin 864’e düştüğü, 2019’da ise 23 bin 624’a kadar gerilediği belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre geride bıraktığımız 2020 yılında ise bu sayı 19 bin 135’e düşerken, son 4 yılda bu suç oranında yüzde 68 oranında azalma yaşandı.
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