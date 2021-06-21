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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent'te kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

Başkent'te kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

İneğin kurtarılması

( ANKARA ) ANKARA

Hayvan 


- Ankara'nın Polatlı ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye erlerince halat ve kepçe yardımıyla kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Polatlı'ya bağlı Eski Polatlı Mahallesi'nde Enver Bulat'a ait inek, otladığı sırada arazide bulunan üstü açık kuyuya düştü. Bulat, kendi imkanları ile ineği kuyudan çıkaramayınca Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye erleri, halatın bir ucunu kepçe diğer ucunu ineğe bağlayıp, hayvanı kurtardı. Sahibine teslim edilen ineğin durumunun iyi olduğu belirtildi.
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