- Başkent’te kuyumcu işyerinde ölü bulundu

--röportaj



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir kuyumcu, sabah saatlerinde işyerinin bulunduğu binada ölü bulundu. Alyınan bilgiye göre, Ankara’nın Altındağ ilçesinin Anafartalar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda sabah işyerlerini açan esnaf tarafından aynı binada kuyumcu olan Murat Y. (45) hareketsiz olarak bulundu. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Murat Y.’nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polisin Murat Y.’nin intihar ettiğini değerlendirirken kesin ölüm sebebinin yapılan otopsiden sonra belirleneceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (ÖMR-BC -



loading...