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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent’te kurt ile ayının kovalamacası kameraya takıldı

Başkent’te kurt ile ayının kovalamacası kameraya takıldı

Kurt ile ayının kovalamacası

( ANKARA ) ANKARA

Kamera Kış Uykusu 


- Başkent’te kış uykusundan uyanan bir ayı ve kurdun kovalamacası Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün kameralarına yansıdı. Görüntülerde kurdu fark eden ayının bir süre kurdu kovaladığı sonra kameranın açısından çıktığı görülüyor. Ankara’da bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte doğa yeniden canlandı. Kış uykusundan uyanan bir ayı, kendi alanına giren kurdu kovaladı, o anlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün kameralarınca kayıt altına alındı. Görüntülerde dağlık alanda dolaşan bir ayı kar birikintisinin bulunduğu alanda yiyecek ararken yanına bir kurt yaklaşıyor, onu alanından uzak tutmak isteyen ayı ise kurdu kovalıyor. Kovalamaca devam ederken kurt ve ayının kameranın açısından çıktığı görülüyor.
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