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Başkent'te Kurban Bayramı yoğunluğu
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Başkent'te Kurban Bayramı yoğunluğu

Başkent'te Kurban Bayramı yoğunluğu

Kurban kesim alanı

Kurban Kesimi Uttu Hayvan 

-kurban kesim alanı çevresinde araç trafiği
-detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'da Kurban Bayramı’nın birinci gününde kurban kesimi ve satışı yoğunluğu yaşanıyor. Kurban kesim alanlarına akın eden vatandaşlar, yoğun araç trafiği oluşturdu. Kurban Bayramı nedeniyle Ankara'nın ilçelerinde belli noktalarda kurbanlık kesim noktaları oluşturuldu. Bu noktalardan biri de Ankara Yenikent'teki alan oldu. Burada büyükbaş kurban kesim ünitesinin yanı sıra küçükbaş hayvanların kesimi için de çadırlar kuruldu. Kurbanlık alan vatandaşlar, hayvanlarını buraya getirerek profesyonel kişiler tarafından kurbanlıklarını kestirdi. Kesim alanının çevresinde yoğun araç trafiği oluşurken, kurbanların kesim ve parçalanma işlemlerini takip eden bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarını unuttuğu görüldü.

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