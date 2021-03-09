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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Başkent'te korona virüs tedbirleri denetlendi

Başkent'te korona virüs tedbirleri denetlendi

Esnafı denetim görüntüleri

Allah İnternet Kafe 

-Kaymakam'ın açıklamaları

( ANKARA ) -- Mamak Kaymakamı Sırmalı: “Bizim amacımız rehberlik etmek” ANKARA

- Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “Bizim de amacımız rehberlik etmek. Vatandaşlarımızın, esnaflarımızın kurallara uyması, sorumlu davranması hususunda rehberlik etmek için bugün buradayız” dedi.
İçişleri Bakanlığı’nın açıklamış olduğu ‘Dinamik Denetim Süreci Modeli’ kapsamında Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ilçe emniyet ekipleri ile birlikte Mamak esnafını denetledi. Berberleri, lokantaları ve kuaförleri denetleyen Kaymakam Sırmalı denetimler sonrasında yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda berberlerimizi, kuaförlerimizi, güzellik salonlarımızı denetliyoruz. Bildiğiniz gibi dinamik denetim süreci başladı.
Bu kapsamda gördüğünüz gibi hem berberlerimiz hem vatandaşlarımız bu konuda duyarlı davranıyorlar. Bizim de amacımız rehberlik etmek. Vatandaşlarımızın, esnaflarımızın kurallara uyması, sorumlu davranması hususunda rehberlik etmek için bugün buradayız. Gerçekten vatandaşlarımız ve esnaflarımız bu konuda duyarlı davranması bu konuda bizleri mutlu ediyor. Bu denetimlerimiz kolluk kuvvetlerimiz başta olmak üzere belediyemiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız ve toplum kuruluşlarımızla birlikte dinamik denetim sürecine 4 Mart itibariyle başlatmış bulunmaktayız. Bu hafta itibariyle de biliyorsunuz konu bazlı denetimler yapılıyor. Bugün berberler, kuaförler yarın internet kafeler. Hafta boyunca denetimler devam edecek. Bizler el ele vererek pandemi üzerinden geleceğiz. Şuana kadar yapmış olduğumuz mücadeledeki kazanımları lütfen duyarlı davranarak kaybetmeyelim. Maske, mesafe, temizlik hususunda duyarlı davranalım. Bunu yaptığımız takdirde inşallah pandemi üzerinden geleceğiz.“
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