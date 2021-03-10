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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’te korona virüs denetimi

Başkent’te korona virüs denetimi

-Denetimlerden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Polis Para Cezası Salar Trol 


- Ankara'da 412 personel ve 2 bin 223 polisin katılımı ile 'korona virüs' denetimi gerçekleştirildi.
Vatandaşların uğrak yerleri olan kafe, restoran gibi mekanlarda korona virüs tedbirleri denetlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile hayata geçen dinamik denetim modeli kapsamında Ankara genelinde geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesindeki 412 ekip ve 2 bin 223 polis tedbir kurallarını denetledi. Çankaya ilçesinde bulunan Park Caddesi’ndeki mekanlarda denetim gerçekleştiren ekipler, başta sosyal mesafe kuralı olmak üzere masalar arası mesafe, yüzde 50 müşteri kapasitesi kuralı, ateş ölçümü ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrollerinde bulundu. Kurallara riayet etmeyen vatandaşlara ve iş yeri sahiplerine idari para cezası uygulandı. (ALİ-
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