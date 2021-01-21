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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başkent'te korkutan yangın

Başkent'te korkutan yangın

Yangın anı görüntüler

İlk Müdahale Cep Telefonu Yangın Tüpü 

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( ANKARA -1) ANKARA

- Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan cep telefonu dükkanında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken iş yeri küle döndü. Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Etlik semti Yunus Emre Caddesi'nde bulunan bir cep telefonu dükkanında bilinmeyen bir neden ile yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yaptı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. Aynı cadde üzerinde esnaf olan Ergül Almalıyurt, ’’Esnaf kardeşimle çay içiyorduk. Dumanları görünce 3-4 yangın tüpüyle hemen müdahale etmeye çalıştık ama söndüremedik. Sonrasında itfaiye geldi söndürdü. Çok şükür can kaybımız yok ama arkadaşımızın 700-800 bin TL’lik zararı var’’ dedi.

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