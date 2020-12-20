Başkent'te korkutan yangın

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları

-Jandarma ekiplerinden görüntüler

-detay



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara'da bir marketler zincirinin ana tedarik deposunda yangın çıktı. Deponun büyük bir bölümü yanarak kullanılamaz hale gelirken içerisinde yaklaşık 15 milyon liralık malzeme olduğu öğrenildi. Ankara'da bir marketler zincirinin Altındağ ilçesi Karacaören mahallesinde yer alan ana tedarik deposunda sebebi henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Saat 10.00 sıralarında çıkan yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede ulaşarak müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralı veya can kaybı olmaması ise sevindirdi. Edinilen bilgiye göre depoda yaklaşık 15 milyon liralık malzeme yer alıyordu. Deponun büyük bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi. Depo konum itibariyle rampada bulunduğu için itfaiye ekipleri köpük havuzları oluşturarak, köpüklerin otoyola akmasının önüne geçti. Öte yandan Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıkış sebebini araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.



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