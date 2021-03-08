- Başkent'te korana virüs tedbirleri denetlendi



- Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde korona ile mücadele kapsamında önlemlere yönelik alınan tedbirler denetlenedi. Yenimahalle ilçesindeki denetimlere Ankara Vali yardımcısı Ediz Sürücü, Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural katıldı.

Denetimler kapsamında şehir içi ve Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafe, maske kullanma kontrolleri yapıldı. Vali yardımcısı Sürücü, denetimler sırasında bir taksi durağını da ziyaret ederek şoförlerle sohbet etti. (ÖZG-BC -



loading...