Başkent'te kontrolden çıkan otomobil tuhafiyeye girdi

-Kaza yapan araçtan görüntü

-Olay yerinden görüntüler



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil tuhafiye dükkanına girdi. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Pınar Sokak'ta meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan 06 RNB 76 plakalı otomobil bir tuhafiye işyerine girdi. Kısıtlamalar dolayısıyla tuhafiyenin kapalı olması olası bir faciayı önledi. Kazada maddi hasar yaşandı.

