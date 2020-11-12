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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Başkent’te kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Başkent’te kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Acil Servis Hastane 112 Acil Servis Polis Ekipleri Direksiyon 

--Polisten görüntüler
--Arabadan ve ölülerden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Altındağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza Ankara Çevreyolu Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, 06 Z 3101 plakalı otomobille Çevreyolu Samsun istikametinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan otomobil refüjde durabildi. Kazayı gören çevredeki sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri kazada yaralanan, Hüseyin, Hasan, İrem Dumanoğlu ile Aysel ve Nisa Nur Deniz’i çevredeki hastanelere sevk etti. Ekipler, sürücü ve Pınar Deniz’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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