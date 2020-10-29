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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Başkent’te klasik otomobillerden “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konvoyu

Başkent’te klasik otomobillerden “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konvoyu

Asım Balcı’nın açıklamaları

Cumhuriyet Klasik Otomobil Harekete Geç Nostalji Basın Mensupları 

-Konvoy
-Detaylar

( ANKARA )- Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı:- “Büyük Atatürk’ün en büyük eserim dediği cumhuriyet emin ellerde” ANKARA

- Ankara’da klasik otomobiller, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yollara çıktı. Türk bayraklarıyla süslenen 60’tan fazla klasik otomobilin katıldığı konvoy vatandaşlara nostaljik anlar yaşattı. Başkent’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama organizasyonu klasik otomobillerin Ulucanlar Cezaevi Müzesi avlusunda sergilenmesi ile başladı.
Daha sonrasında harekete geçen konvoy Ankara’nın tarihi yerleri olan Hamamönü ve Ankara Kalesi istikametinde devam etti. Vatandaşlar oldukça ilgi duyduğu klasik otomobiller ile bolca fotoğraf çekmeyi ise ihmal etmedi. “Büyük Atatürk’ün en büyük eserim dediği cumhuriyet emin ellerde” Program öncesinde basın mensuplarına konuşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Bugün Cumhuriyetimizin 97. Yıl dönümü. Ankara Altındağ’da Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü ile beraber coşkulu bir kutlamaya imza atıyoruz. Cumhuriyetimiz Ankara Altındağ’da 1. Mecliste kurularak ilan edildi. 97. yılda bu anlamlı kutlamayı klasik otomobillerimiz ile birlikte Ankara sokaklarında cumhuriyetin kurulduğu topraklarda halkımız ile birlikte kutluyoruz. O bakımdan cumhuriyeti en güzel şekilde gelecek kuşaklara aktarmak için bu topraklardan bütün dünyaya haykırıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet bağımsız bir şekilde varlığını sürdürecektir. Büyük Atatürk’ün en büyük eserim dediği cumhuriyet emin ellerde. Buna herkes emin olsun” ifadelerini kullandı.
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