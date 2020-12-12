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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent’te kısıtlama sessizliği

Başkent’te kısıtlama sessizliği

Ulus Meydanı'ndan görüntüler

Hafta Sonu Başkent Hayvan Sokak Hayvanları Trol 

-Kuğulu Park'tan görüntüler
-Denetleme noktalarından görüntüler
-detay

( ANKARA ) ANKARA

- Covid-19 pandemisinde vakaların artış trendini sürdürmesi üzerine tüm yurtta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde kalan Ankara halkı genel olarak kurallara uydu. Cuma akşamı saat 21.00 itibarıyla başlayan kısıtlamayla birlikte tüm kentlerde üst düzey önlemler alınırken, başkent Ankara’da da caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek caddeleri ve sokakları tamamen boşalırken, sadece çalışma zorunluluğu olanlar ve genelge ile izin verilenler sokağa çıktı. Güvenlik güçleri kentin belirli bölgelerinde uygulama noktaları oluştururken, trafikteki az sayıda araç durdurularak kontrol edildi. Başkent’in en işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Ulus Heykel Meydanı, Bentderesi Dolmuş Durakları gibi yerlerin yanı sıra hafta sonları yoğunluğun olduğu Kuğulu Park gibi mekanlar da bomboş kaldı. Sokaklar güvercinler ve sokak hayvanlarının oldu. Kısıtlama kapsamı dışında yer alan vatandaşlar ise güvercinleri besledi. Cuma akşamı 21.00’de başlayan kısıtlama Pazartesi sabah 05.00’de son buluyor.
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