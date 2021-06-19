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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent'te kırılan vinç korkuttu

Başkent'te kırılan vinç korkuttu

Vincin kırılmasından görüntü

( ANKARA ) ANKARA

İnşaat Alanı Uttu 


- Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir inşaat alanında kırılan vinç korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yenimahalle ilçesinde İstanbul yolu üzerinde bulunan bir inşaat sahasındaki vinç bilinmeyen bir nedenden dolayı kırıldı. İnşaat görevlileri vincin işçilerin üzerine düşmemesi için inşaat sahasını boşalttı. Korku dolu anların yaşanmasına neden olan o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
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