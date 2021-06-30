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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent'te kargo kamyonu alevlere teslim oldu

Başkent'te kargo kamyonu alevlere teslim oldu

- Kargo kamyonunun yanması

( ANKARA ) -- Sürücü çaresizlik içinde yardım bekledi- Vatandaşlar kargoların yanmaması için mücadele etti ANKARA

Argo Yangın 


- Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir kargo kamyonu yandı. Alınan bilgiye göre, Ankara-İstanbul otoban yolu Çeltikçi Kavşağında sabah saatlerinde 34 DFB 910 plakalı bir kargo şirketine ait kargo yüklü kamyonda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sürücü kamyonu yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. Kamyonda yüklü kargoların bir kısmı kurtarılırken büyük kısmı alevöler içinde yandı. Vatandaşlar itfaiyenin yangına geç müdahale ettiğini öne sürdü. (BC -
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