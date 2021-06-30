Başkent'te kargo kamyonu alevlere teslim oldu



- Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir kargo kamyonu yandı. Alınan bilgiye göre, Ankara-İstanbul otoban yolu Çeltikçi Kavşağında sabah saatlerinde 34 DFB 910 plakalı bir kargo şirketine ait kargo yüklü kamyonda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sürücü kamyonu yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. Kamyonda yüklü kargoların bir kısmı kurtarılırken büyük kısmı alevöler içinde yandı. Vatandaşlar itfaiyenin yangına geç müdahale ettiğini öne sürdü. (BC -

