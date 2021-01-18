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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent’te kar yağışı etkisini sürdürüyor

Başkent’te kar yağışı etkisini sürdürüyor

Ulustan Kızılaydan Kuğulu Parktan Seğmenlerden görüntüler

Polis Güzergah Cenin Polis Ekipleri Kar Yağışı 

-Genel ve detay
-Kar yağışından görüntüler

( ANKARA )-Ankara’da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu ANKARA

- Ankara’da gün içerisinde başlayan, gece etkisini gösteren kar yağışı sokak, caddeleri ve parkları beyaza bürürken kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı. Ankara’da gün içerisinde hafif şekilde etkisini gösteren kar yağışı, gece saatlerinde yoğunluğunu artırarak kenti beyaza bürüdü. Ana arterlerde sorun yaşanmazken, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Etkisini artan kar yağışında Ankara’nın en işlek 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Ulus, Seğmenler ve Kuğulu Parkını da beyaza bürüdü. Ayrıca polis ekipleri kar yağışını fırsat bilerek anı fotoğrafladı. Hava sıcaklığı ise gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 10 dereceyi gördü.
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