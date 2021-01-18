Başkent’te kar yağışı etkisini sürdürüyor

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( ANKARA )-Ankara’da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu ANKARA



- Ankara’da gün içerisinde başlayan, gece etkisini gösteren kar yağışı sokak, caddeleri ve parkları beyaza bürürken kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı. Ankara’da gün içerisinde hafif şekilde etkisini gösteren kar yağışı, gece saatlerinde yoğunluğunu artırarak kenti beyaza bürüdü. Ana arterlerde sorun yaşanmazken, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Etkisini artan kar yağışında Ankara’nın en işlek 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Ulus, Seğmenler ve Kuğulu Parkını da beyaza bürüdü. Ayrıca polis ekipleri kar yağışını fırsat bilerek anı fotoğrafladı. Hava sıcaklığı ise gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 10 dereceyi gördü.



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