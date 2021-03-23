Başkent’te kar yağışı etkili oldu

-Tuzlama çalışmaları

-Arabalardan görüntüler

-Parktan görüntüler



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde yoğun şekilde hissedildi. Yüksek noktalarda yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, ana arterlerde ve caddelerde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Ankara Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunmuştu.



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