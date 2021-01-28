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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başkent'te kar yağışı

Başkent'te kar yağışı

Kar yağışından görüntü

Yağışlı Hava Kar Yağışı 

-vatandaşlardan görüntü
-sürücüler
-kuşlara yem verilmesi
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'da kar yağışı etkisini artırdı. Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava Ankara'da da dün geceden itibaren kar yağışı olarak kendini gösterdi. Başkent'te gece yüksek semtlerde başlayan kar yağışı öğle saatlerinde kent genelinde kendini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.
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