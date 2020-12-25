Başkent'te kapalı pazar yerinde yangın

-- Söndürme çalışmaları



( ANKARA )- Kapalı pazar yerinde bulunan 10'a yakın dükkan yandı ANKARA



- Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan kapalı pazar yerinde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda bulunan Limon Pazarı olarak bilinen kapalı pazar yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında pazar yerinde bulunan 10'a yakın dükkan yandı. Yangın Sincan İtfaiyesi tarafından söndürüldü. Yangında büyük çaplı maddi hasar meydi.



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