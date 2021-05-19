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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Başkent'te kamyon ile otomobil çarpıştı; 1 ölü

- Başkent'te kamyon ile otomobil çarpıştı; 1 ölü

-Kazadan görüntü

Şahit 

--Görgü şahitleri

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Sincan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikent mahallesi Kayı Caddesi üzerinde Mithat U. idaresindeki 06 SAG52 plakalı kamyon Mustafa G.'nin (34) kullandığı 06 HVZ65 plakalı otomobil ile çarpıştı . Kaza sonrası Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa G. hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (GE-BC -
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