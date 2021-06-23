Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’te kafasına sallama darbesi aldığı iddia edilen bir köpek gözünü kaybetti

Başkent’te kafasına sallama darbesi aldığı iddia edilen bir köpek gözünü kaybetti

Köpekten görüntüler

( ANKARA -ÖZEL) ANKARA

Sokak Köpeği Acımasız Köpek Akalan Hayvan 


- Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir kişi sallamayla sokak köpeğini başından yaraladı. Kafasından sallama darbeleriyle yaralanan köpeğin bir gözünü kaybettiği iddia edildi. Olay Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddialara göre Gölbaşı ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yanında bulundurduğu sallamayla sitede dolaşan sokak köpeğinin kafasına acımasızca vurdu. Köpek başına aldığı darbe sonucu kanlar içerisinde siteden koşarak uzaklaştı. Daha sonra köpek kafası açılmış bir şekilde ertesi gün siteye tekrar geldi. Köpeğin halini gören çevredeki hayvanseverler duruma isyan ederken, köpeğin bir gözünü kaybettiğini iddia edildi. Durum hayvanseverler tarafından yetkililere haber verildi.
Hayvanseverler ise köpeği bu duruma getirenlerin bir an önce yakalanmasını istedi. (MKM-BC -
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement