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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent'te kadına şiddet kamerada

Başkent'te kadına şiddet kamerada

Yaşanan şiddetten görüntü

( ANKARA -ÖZEL) ANKARA

Kamera Cep Telefonu Kadına Şiddet 


- Ankara'nın Mamak ilçesinde kadına yönelik şiddet olayı bir vatandaş tarafından görüntülendi. Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Gülveren TOKİ'de gece meydana gelen olayda kimliği belirsiz bir kadın ve erkek önce tartıştı. Tartışma sonrası erkek kadına dakikalarca şiddet uyguladı. Erkek tarafından şiddete uğrayan kadın olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan şiddet bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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