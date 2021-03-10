Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’te kaçakçılık suçundan 1 haftada 19 kişi gözaltına alındı

Başkent’te kaçakçılık suçundan 1 haftada 19 kişi gözaltına alındı

-Operasyonda bulunan malzemeler

( ANKARA ) ANKARA

Akalan Elektronik Eşya Bandrol Kaçakçılık Cep Telefonu 


- Ankara’da 1-7 Mart tarihleri arasında kaçakçılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, operasyonlarda bulunan çok sayıda malzemeye de konuldu. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda bulunan, 123 bin 600 adet makaron, 2 bin 215 kilogram tütün, 757 adet muhtelif/elektronik eşya, 589 adet bandrol, 182 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 38 adet cep telefonu, 3 adet sigara sarma makinesi ve 3 adet hava kompresörüne el konuldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement