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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent'te kaçakçılık operasyonu: 40 gözaltı

Başkent'te kaçakçılık operasyonu: 40 gözaltı

Ele geçirilen malzemeler

( ANKARA ) ANKARA

Kaçakçılık Operasyonu Alkollü İçki Elektronik Eşya Kaçakçılık Kaçak Sigara 


- Ankara polisi sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda 40 şahıs gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonlarda, 1 milyon 350 bin 200 adet boş makaron, 110 bin 520 adet dolu makaron, 81 bin 488 adet sigara sarma kağıdı, 2 bin 606 adet muhtelif elektronik eşya, 2 bin 140 adet cinsel içerikli hap, 2 bin 102 kilo tütün, 567 adet tarihi eser, sikke, 475 paket kaçak sigara, 449 litre sahte, kaçak alkol, 345 adet muhletelif elektronik eşya, 281 adet puro, 280 adet av fişeği, 62 adet cep telefonu, 27 adet bandrol ele geçirildi.
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