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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’te kaçakçılara ağır darbe: 111 bin 200 adet cep telefonu malzemesi ele geçirildi

Başkent’te kaçakçılara ağır darbe: 111 bin 200 adet cep telefonu malzemesi ele geçirildi

Operasyondan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Çelik Kapı Kaçak Cep Telefonu Kaçak Cep Telefonu 


- Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Çankaya ilçesinde kaçakçılara yönelik operasyonunda 111 bin 200 adet cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü kaçakçılara göz açtırmıyor. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan iki depo ve bir iş yerinde paketlenmiş halde 111 bin 200 adet kaçak cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ele geçirildi. Kaçak ürünlerin saklandığı odaların çelik kapılarla kilitlenmiş olması dikkat çekti. Operasyon sonrası gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “24.02.2021 günü ilimiz Çankaya ilçesinde bulunan iki depo ile bir iş yerine yönelik düzenlenen operasyonda 111 bin 200 adet cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatılmıştır” denildi.
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