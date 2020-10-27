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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Başkent’te kaçak muayenehane operasyonu

Başkent’te kaçak muayenehane operasyonu

Şahısların yakalanma görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Kaçak Tıbbi Malzeme Akalan Kozmetik Ürün 


- Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak muayenehanelere yönelik bugün 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlar neticesinde 6 Suriye uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altındağ ilçesinde yer alan kaçak muayenehanelere yönelik 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlar neticesinde kaçak muayenehane işlettikleri tespit edilen 6 Suriye uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan operasyonlar sonucunda, 5 bin 650 adet tıbbi ilaç, çok sayıda tıbbi malzeme ve kozmetik ürünü ele geçirildi. (UTK-
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