Başkent’te kaçak muayenehane operasyonu

- Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak muayenehanelere yönelik bugün 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde 6 Suriye uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altındağ ilçesinde yer alan kaçak muayenehanelere yönelik 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar neticesinde kaçak muayenehane işlettikleri tespit edilen 6 Suriye uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan operasyonlar sonucunda, 5 bin 650 adet tıbbi ilaç, çok sayıda tıbbi malzeme ve kozmetik ürünü ele geçirildi. (UTK-
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