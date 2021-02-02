Başkent’te kaçak alkol ve tütün operasyonu

-Şüphelilerin görüntüleri



( ANKARA )- Son 1 haftada 55 şüpheli gözaltına alındı ANKARA



- Ankara Emniyet Müdürlüğü sigara, tütün ve alkol kaçakçılığına yönelik 25 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 55 şüpheli şahsın gözaltına alındığı açıkladı.

Yapılan operasyonlarda ise 163 bin 580 adet makaron, 9 bin 478 litre kaçak/karışımlı akaryakıt, 3 bin 888 adet muhtelif/elektronik eşya, 2 bin 561 adet kaçak sigara, 400 litre kaçak/sahte alkollü içki, 333 adet puro, 238 kilogram tütün ve 26 adet cep telefonu ele geçirildi. (ALİ-



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