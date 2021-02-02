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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Başkent’te kaçak alkol ve tütün operasyonu

Başkent’te kaçak alkol ve tütün operasyonu

Ele geçirilen malzemelerin görüntüleri

Alkollü İçki Elektronik Eşya Kaçak Alkol Cep Telefonu Kaçak Sigara 

-Şüphelilerin görüntüleri

( ANKARA )- Son 1 haftada 55 şüpheli gözaltına alındı ANKARA

- Ankara Emniyet Müdürlüğü sigara, tütün ve alkol kaçakçılığına yönelik 25 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 55 şüpheli şahsın gözaltına alındığı açıkladı.
Yapılan operasyonlarda ise 163 bin 580 adet makaron, 9 bin 478 litre kaçak/karışımlı akaryakıt, 3 bin 888 adet muhtelif/elektronik eşya, 2 bin 561 adet kaçak sigara, 400 litre kaçak/sahte alkollü içki, 333 adet puro, 238 kilogram tütün ve 26 adet cep telefonu ele geçirildi. (ALİ-
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