Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent’te kablo hırsızına geçit yok

Başkent’te kablo hırsızına geçit yok

Zanlının görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Akalan Gesi Harekete Geç Hırsız 


- Ankara İl Jandarma Komutanlığı kablo hırsızlığına karışan bir aracı yakalaması sonucunda 4 bin 160 kg kablo ele geçirildi. Ankara’nın Şereflikoçhisar Organize Sanayi Bölgesindeki inşaattan kablo çalındığı ihbarı üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığınca bölgede yapılan araştırmada bir aracın hırsızlığa karıştığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ve Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yakalanan bu araçta arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 1 adet sahte plaka, 4 bin 160 kg kablo ve 1 adet kablo kesme aparatı ele geçirildi. Şüpheli A.Ç.’ye adli işlem başlatılmasının yanı sıra ele geçirilen kablolar mağdur E.A.’ya teslim edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement