Başkent'te iş yeri yangını itfaiyeyi alarma geçirdi

--İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

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( ANKARA ) - ANKARA



- Başkent'te bir polyester üzerine çalışan bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Siteler Yapıt Sokak'ta bulunan polyester üzerine çalışan bir işyerinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbları üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler içinde kalan işyerindeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken maddi hasan meydana geldi. (MK-BC -



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