Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent'te iş yeri yangını itfaiyeyi alarma geçirdi

Başkent'te iş yeri yangını itfaiyeyi alarma geçirdi

- İşyerinin yanması

Polis Polis Ekipleri 

--İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
--Genel ve detay

( ANKARA ) - ANKARA

- Başkent'te bir polyester üzerine çalışan bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Siteler Yapıt Sokak'ta bulunan polyester üzerine çalışan bir işyerinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbları üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler içinde kalan işyerindeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken maddi hasan meydana geldi. (MK-BC -
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement