Başkent'te inşaatta göçük: 2 yaralı

-ekiplerden görüntü -kurtarma çalışmaları -detaylar
( ANKARA -2) ANKARA
- Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir inşaatta meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 2 işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Şadi Engin Caddesi üzerindeki bir inşaatta beton atılması sırasında göçük yaşandı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Göçük altında başka işçilerin olma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım