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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başkent'te iki kamyon çarpıştı;2 yaralı

Başkent'te iki kamyon çarpıştı;2 yaralı

-Kazadan görüntü

( ANKARA ) - Başkent'te iki kamyon çarpıştı;2 yaralı ANKARA

Hastane 


- Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Güzelkent Mahallesi Harf Devrimi Caddesi ile Devrimler Caddesi'nde meydana gelen kazada, M.Y., yönetimindeki 34 DUG 018 plakalı çöp kamyonu ile M.K. yönetimindeki 06 BFN 506 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada iki kamyonun sürücüsü de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (BC -
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