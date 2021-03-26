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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkent'te hurdalık alanda korkutan yangın

Başkent'te hurdalık alanda korkutan yangın

Yangından görüntü

-Soğutma çalışmaları
-Ekiplerden detay

( ANKARA -EK) ANKARA

- Başkent'te Ayyıldız Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi OSTİM Ayyıldız Sitesi 1125 Sokak'ta hurdalık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü. Yangının hurda parçalarken izolasyon maddelerinin tutuşması sonucu başladığı öğrenildi.
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