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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkent'te hurda araç atölyesinde yangın

Başkent'te hurda araç atölyesinde yangın

-Yangın ananından görüntüler

Polis Hurda Otomobil Şahit Sağlık Ekipleri Hurda Araç 

--Yangın sonrası görüntüler ve itfaiye ekiplerinin çalışması
--Yangını gören vatandaş ile röportaj
--Olay yerinden genel ve detay görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Ayyıldız Sanayi sitesindeki hurda araç atölyesinde yangın çıktı. Şans eseri yangında can kaybı yaşanmadı. Olay, İvedik Organize Sanayi Bölgesi Ayyıldız Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hurda otomobil parçalama atölyesinde çalışan işçilerin demir kesme makinasından çıkan kıvılcımlar yan taraftaki binanın yalıtım malzemesine sıçradı. Sıçrayan kıvılcımlar kısa süre içerisindeki yalıtım malzemesinin alev alarak yanmasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangında atölye ve bitişiğindeki bina alevler içinde kaldı. Olaydan sonra bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun süren uğraşları neticesinde yangını kontrol altına alarak söndürdü. Şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. Yaşanan yangın olayına şahit olan bir vatandaş ise, "Yangın çıktı dediler bizde dışarıya çıktık. Yangını gördük. İtfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangın büyüktü. İtfaiye yetişmeseydi burası biterdi. İtfaiye ekipleri hemen hemen bir saat içerisinde yangını söndürdü" dedi.
(ALİ-
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