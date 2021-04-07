Başkent'te hobi bahçeleri yıkımında gerginlik



- Ankara'nın Sincan ilçesinde tarım arazileri üzerine kurulan hobi bahçeleri zabıta ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında bahçe sahipleri ile yıkım ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Sincan Anayurt Mahallesi'nde tarım arazileri üzerine kurulan kaçak Hobi Bahçelerini yıkmak için gelen Sincan Belediyesi Zabıta Ekiplerini kalabalık bir grup engelledi. Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri, sabah saatlerinde iş makineleri ile bölgeye geldi. Jandarma tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bahçe sahibi olduklarını belirten vatandaşlar yıkım ekibini engellemek için yolu kapattı. Bu sırada bahçe sahipleri ile görevliler arasında tartışmalar ve gerginlik yaşandı. (BC -



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