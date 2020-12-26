Başkent’te hırsızlık çetesine Kartal Gözü Operasyonu

-Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalar

-Tekel bayii güvenlik kamerası

-Büfe soygunu

-Fabrika soygunu

-Market soygunu

-Şüphelilerin götürülmesi



( ANKARA )- Hırsızların rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı ANKARA



- Hırsızlık ihbarlarının artması üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu, 4 aylık fiziki takibin ardından hırsızlık çetesi Kartal Gözü Operasyonuyla çökertildi.Kartal Gözü Operasyonu verilen Ankara genelinde yapılan eş zamanlı baskınlarda 6 çete üyesi gözaltına alındı. Hırsızlık şebekesinin karıştığı olaylarda şüphelilerin rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı. 4 ay boyuncu yapılan takip ve delil toplama çalışmaları ardından yapılan operasyonda çok sayıda pompalı tüfek ve silah ile mühimmat ele geçirildi. Kartal Gözü Operasyonu sonucunda 25 hırsızlık olayı aydınlatıldı.



loading...