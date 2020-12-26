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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent’te hırsızlık çetesine Kartal Gözü Operasyonu

Başkent’te hırsızlık çetesine Kartal Gözü Operasyonu

Baskınlardan detay

Güvenlik Kamerası Hırsızlık Çetesi Harekete Geç Hırsız Pompalı Tüfek 

-Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalar
-Tekel bayii güvenlik kamerası
-Büfe soygunu
-Fabrika soygunu
-Market soygunu
-Şüphelilerin götürülmesi

( ANKARA )- Hırsızların rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı ANKARA

- Hırsızlık ihbarlarının artması üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu, 4 aylık fiziki takibin ardından hırsızlık çetesi Kartal Gözü Operasyonuyla çökertildi.Kartal Gözü Operasyonu verilen Ankara genelinde yapılan eş zamanlı baskınlarda 6 çete üyesi gözaltına alındı. Hırsızlık şebekesinin karıştığı olaylarda şüphelilerin rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı. 4 ay boyuncu yapılan takip ve delil toplama çalışmaları ardından yapılan operasyonda çok sayıda pompalı tüfek ve silah ile mühimmat ele geçirildi. Kartal Gözü Operasyonu sonucunda 25 hırsızlık olayı aydınlatıldı.
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