Başkent'te hırsızlar jandarmadan kaçamadı: 2 gözaltı



- Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir evden 10 bin lira değerinde çeşitli ev eşyaları çaldıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesi Sazak Mahallesi'nde ikamet eden M.S. adlı vatandaşın evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada 10.000 TL değerinde çeşitli ev eşyalarının çalındığı belirlendi. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptıkları çalışmalarda olayla ilgili F.Ç. ve H.Ç. isimleri belirlendi. Zanlıların hırsızlık olayını gerçekleştirildiği ve çalınan eşyaların, bir araçla götürüldüğü belirlendi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından şahısların kimlik ve adresleri kısa sürede tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin adreslerinde yapılan arama sonucunda; 9 adet kurusıkı tabanca, 48 adet fişek, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Mağdur M.S.’nin evinden çalınan eşyaları 400 TL karşılığında sattıkları anlaşılan F.Ç. ve H.Ç. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

