Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Başkent’te hayvansever okula destek

- Başkent’te hayvansever okula destek

detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Öğretmenler Sağlık Taraması Okul Bahçesi Hayvan Sevgisi Sokak Hayvanları 


- Çankaya Belediyesi, Yasemin Karakaya Ortaokulu ile sokak hayvanlarının sahiplenilmesi ve çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için işbirliği yaptı. Ortaokul çocuklarının bakımını üstlendiği veya sahiplendiği köpeklerin aşılanması ve sağlık taramasını da Çankaya Belediyesi yaptı. Yasemin Karakaya Ortaokulu öğretmenlerinin sokakta bulduğu iki küçük köpek için okul bahçesinde minik bir kulübe yapıldı. Köpeklerinin bakımını öğrenciler üstlenirken Çankaya Belediyesi veterinerleri de aşılama ve sağlık taraması yaptı. Öğrencilerin her gün ilgilendikleri köpeklere “Şanslı” ve “Asil” adı konuldu. Hayvan sevgisi ve bir canlının sorumluluğunu alma alışkanlığını kazandırmayı hedefleyen projeye Çankaya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi de destek oldu. Hayvanların sağlık taramasını yapan ekipler, iç dış parazit uygulamasını gerçekleştirerek köpeklerin bakımı hakkında öğrencileri de bilgilendirdi. (ALİ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tam 10 Saat Boyunca İşkenceye Maruz Kaldı!Tam 10 Saat Boyunca İşkenceye Maruz Kaldı!
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement