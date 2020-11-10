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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Başkent'te hayat 1 dakikalığına durdu

- Başkent'te hayat 1 dakikalığına durdu

-Vatandaşların araçlarından inerek saygı duruşunda bulunmasından

( ANKARA ) ANKARA

Saygı Duruşu 


- Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümünde Ankaralılar, saat 09.05'te 1 dakikalık saygı duruşunda bekledi. Sirenlerin çaldığı Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanında vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşuna geçti. Atatürk'ün 82'inci ölüm yıl dönümünde Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında vatandaşlar saat 09: 05'de çalan sirenle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk için araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. (MMD-
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