- Başkent'te hayat 1 dakikalığına durdu

- Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümünde Ankaralılar, saat 09.05'te 1 dakikalık saygı duruşunda bekledi. Sirenlerin çaldığı Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanında vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşuna geçti. Atatürk'ün 82'inci ölüm yıl dönümünde Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında vatandaşlar saat 09: 05'de çalan sirenle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk için araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. (MMD-
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım