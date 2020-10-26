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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent’te hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı

Başkent’te hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı

Olay yerinden görüntüler

İntihar Girişimi Sağlık Çalışanları Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Hastane Bahçesi 

--Polisin aldığı önlemler
--Gözaltına alınan kişiler
--Genel ve detay

( ANKARA )- Başkent’te intihar eden gencin yakınları Acil servis önünde bekleyen polis ve sağlık çalışanlarına taşla saldırdı- Saldırıda 3 polis memuru yaralandı ANKARA

- Ankara’da intihar eden gencin yakınları, kendileriyle yeterince ilgilenilmediği nedeniyle hastanede önce taşkınlık çıkarıp, daha sonra polis ve sağlık ekiplerine taşla saldırdılar. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri 20 kişiyi gözaltına aldı. Olay saat 01.00 sıralarında Ankara’nın Keçiören İlçesinde meydana geldi. İncirli Mahallesinde intihar girişiminde bulunan ve ağır şekilde yaralanan bir kişi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen intihar eden şahıs hayatını kaybetti. Bunu duyan gencin yakınları Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastane gitti. Hastaneye gelen gencin yakınları kendileri ile yeterince ilgilenilmediği gerekçesini göstererek sağlık görevlileri ve polis ekipleri ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi sonucunda gencin yakınları Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesinin Acil bölümünde bulunan sağlık çalışanları ve polis ekiplerine taş ile saldırdı. Olay yerine çok sayıda Çevik Kuvvet ekipleri sevk edilirken, taşla saldıran kişiler 3 polis memurunu hafif şekilde yaralarken, 3 polis aracını da tahrip etti. Olayla ilgili 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken, polisin hastane bahçesindeki önlemlerinin süreceği öğrenildi.
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