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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkent’te geri dönüşüm firmasında yangın

Başkent’te geri dönüşüm firmasında yangın

Yangından görüntüler

Fabrika Kimya Geri Dönüşüm Kimyasal Madde Yangına Müdahale 

-Detay olarak röportaj

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da Organize Sanayi Bölgesi'nde bir geri dönüşüm firmasında yangın çıktı.Olay, Ankara’nın Organize Sanayii Bölgesi'nin Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Öğlen saatlerinde fabrikanın içerisinde bulunan bir kimyasal maddenin güneş ışınları ile tepkimeye girmesinin ardından alev almasıyla başladı.
Kısa süre içerisinde alevlerin etrafa yayılması ile birlikte yangın büyüyerek etrafa sıçradı. Yangının büyümesinin ardından itfaiye ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesine engel oldu. Yangında maddi hasar meydana geldi.
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