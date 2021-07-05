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Başkent'te gergin genel kurul
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent'te gergin genel kurul

Başkent'te gergin genel kurul

-Yaşanan gerginlikten görüntü

( ANKARA ) -- Şereflikoçhisar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulunda çıkan gerginliği polis önledi ANKARA

Polis Çevik Kuvvet Altın Genel Kurul Polis Ekipleri 


- Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulunda çıkan gerginliği polis önledi. Şereflikoçhisar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 55. Olağan Genel Kurulunda açık oylama kararına adaylardan itiraz geldi. Adayların Divan kurulunun üzerine yürüyünce devreye çevik kuvvet ekipleri girdi. Divan Kurulu polis ekipleri tarafından koruma altına alındı. Polis aldığı önlemlerle genel kurul tamamlandı. (BC -
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